Евростат: Россия увеличила экспорт никеля в Евросоюз на 20% в августе

Россия нарастила поставки никеля в ЕС до максимума за 3,5 года Евростат: Россия увеличила экспорт никеля в Евросоюз на 20% в августе

Москва17 окт Вести.В августе Россия увеличила поставки никеля и изделий из него в Евросоюз на пятую часть. Стоимость импорта достигла 111,6 миллиона евро — максимума с марта 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

За месяц показатель вырос на 20%, а в годовом выражении — на 12%. Основная часть поставок пришлась на никелевый штейн и промежуточные продукты — 94,7 миллиона евро. Также в ЕС ввозили необработанный никель на 16,8 миллиона евро и никелевые трубы на 107 тысяч евро.

Крупнейшим покупателем внутри объединения стала Финляндия, закупившая никель на 94,7 миллиона евро. Кроме того, его приобретали Нидерланды (15,8 миллиона), Германия (1,02 миллиона) и Дания (107 тысяч евро).