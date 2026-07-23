Финский импорт из России показывает рост несмотря на санкции Yle: Финляндия нарастила импорт из России вопреки санкциям

Москва23 июл Вести.В период с январь по апрель 2026 года Финляндия нарастила импорт из России в денежном выражении, несмотря на санкции Евросоюза. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

Уточняется, что большая часть стоимости поставок пришлась на никель и связанные с ним товары.

Импорт из России в Финляндию вырос в начале года … В январе–апреле стоимость импорта составила 285 миллионов евро, что на 15 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года отмечается в публикации

Подчеркивается, что в Финляндию все еще ввозят продукцию, которая не попадает под антироссийские санкции. В количественном отношении больше всего Россия экспортировала аммиак. Телерадиовещатель предполагает, что в ближайшее время импорт аммиака сократится из-за санкций ЕС на железнодорожные перевозки.

11 июля сообщалось, что Россия официально уведомила Финляндию о приостановке движения через несколько железнодорожных пунктов пропуска.