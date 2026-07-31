Россия откажется от взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии ОЭСР

Россия не заплатит взнос в бюджет Агентства по ядерной энергии ОЭСР в 2026 году Россия откажется от взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии ОЭСР

Москва31 июл Вести.Россия решила не перечислять ежегодный взнос в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2026 году. Соответствующее распоряжение приняло правительство, сообщает РИА Новости.

Таким образом, правительство одобрило предложение Росатома, согласованное с Минфином, МИД и Минэкономразвития.

Размер взноса составил бы 61 млн 313,4 тыс. руб. Эти средства, уже заложенные в федеральный бюджет России, направят на программу восстановления районов Таджикистана, пострадавших от уранодобывающих производств.

Россия присоединилась к Агентству по ядерной энергии ОЭСР в 2013 году, девять лет спустя российское членство приостановлено решением руководства Организации экономического сотрудничества и развития.