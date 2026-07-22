Москва22 июлВести.Российская сторона больше не будет подключаться к призывам об обеспечении безъядерного статуса Корейского полуострова. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам по итогам министерского заседания Россия-АСЕАН.
Как следует с его слов, это связано с условиями, когда вокруг КНДР "разворачиваются достаточно агрессивные игры с откровенным уклоном" на то, чтобы сдерживать КНДР, а то и спровоцировать на боевые действия.
Мы больше не присоединяемся к призывам осуществить денуклеаризацию Корейского полуостровасообщил Лавров
Заседание состоялось на Филиппинах.
Ранее доктор экономических наук, профессор Георгий Толорая в комментарии ИС "Вести" заявил, что на Западе заговорили о треугольнике Россия – Китай – КНДР.