Лавров: РФ больше не будет призывать денуклеаризировать Корейский полуостров

Лавров: Россия больше не будет призывать денуклеаризировать Корейский полуостров Лавров: РФ больше не будет призывать денуклеаризировать Корейский полуостров

Москва22 июл Вести.Российская сторона больше не будет подключаться к призывам об обеспечении безъядерного статуса Корейского полуострова. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам по итогам министерского заседания Россия-АСЕАН.

Как следует с его слов, это связано с условиями, когда вокруг КНДР "разворачиваются достаточно агрессивные игры с откровенным уклоном" на то, чтобы сдерживать КНДР, а то и спровоцировать на боевые действия.

Мы больше не присоединяемся к призывам осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова сообщил Лавров

Заседание состоялось на Филиппинах.

Ранее доктор экономических наук, профессор Георгий Толорая в комментарии ИС "Вести" заявил, что на Западе заговорили о треугольнике Россия – Китай – КНДР.