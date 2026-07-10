Россия опередила Францию по поставкам парфюмерии в Узбекистан Россия стала вторым поставщиком парфюма в Узбекистан, обойдя Евросоюз

Москва10 июл Вести.Россия заняла второе место по объемам поставок парфюмерной продукции в Узбекистан и опередила членов Европейского союза, экспортировав в республику за первые четыре месяца года парфюм общей стоимостью $245,6 тыс.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального комитета статистики, в январе-апреле 2026 года Узбекистан импортировал парфюмерной продукции на сумму 1,3 миллиона долларов (на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Среди стран-поставщиков лидирует Турция – 417 тысяч долларов. Зато Россия (245,6 тысячи долларов) обошла Францию (235,2 тысячи долларов) и Чехию, которые заняли третью и четвертую позиции соответственно. Замкнула пятерку поставщиков Белоруссия.

С 2022 по 2025 год число зарегистрированных российских производителей парфюмерии выросло с 600 до 2,2 тысячи, почти в 3,8 раза, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Михаил Юрин.

По его словам, российская парфюмерия сейчас экспортируется в основном в страны Средней Азии и Закавказья, включая Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан. Перспективным направлением для расширения экспорта являются Объединенные Арабские Эмираты. Высокий потенциал отмечается на рынках стран Восточной Азии — Китая, Южной Кореи и Таиланда.