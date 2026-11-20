Песков: Россия подала заявку на проведение саммита АТЭС в 2035 году

Россия подала заявку на проведение саммита АТЭС в 2035 году, сообщил Песков Песков: Россия подала заявку на проведение саммита АТЭС в 2035 году

Москва20 ноя Вести.Россия подала заявку на организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2035 году, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами Песков уточнил, что город для потенциального проведения саммита пока не определен.

Мы пока не знаем, получим ли мы это право на проведение, но по крайней мере такая готовность у нас имеется сказал пресс-секретарь российского лидера

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году.