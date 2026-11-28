Москва28 ноя Вести.Москва поддерживает предложенную Пекином инициативу учредить организацию для борьбы с онлайн-мошенничеством, рассказал ТАСС заместитель директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Эрнест Чернухин.

Он выступил на IX Медиафоруме "Свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности" в Смоленске.

Дипломат отметил, что КНР в последнее время заметно активизировала различные международные проекты, один из которых связан с формированием структуры по искусственному интеллекту.

Сейчас появилась вторая инициатива - Китай создает организацию по противодействию онлайн-мошенничеству. Мы уже ездили, участвовали в подготовке соответствующих документов. Все это развивается в противовес западным подходам. И здесь мы, конечно, союзники и поддерживаем Китай заявил Чернухин

Ранее россиянам назвали риски при переводе предоплаты за онлайн-покупки.