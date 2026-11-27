МИД: Москва готова к диалогу с Западом по информационной безопасности Чернухин: Россия готова обсуждать с Западом информационную безопасность

Москва27 ноя Вести.Россия открыта к диалогу со странами Запада по международной информационной безопасности, заявил замдиректора департамента международной информационной безопасности МИД Эрнест Чернухин в интервью ТАСС.

Россия никогда не уходила от контактов, подчеркнул дипломат.

Мы открыты к диалогу. На всех площадках у нас регулярно работают многосторонние рабочие группы ООН. Это так называемые группы открытого состава, в которых принимают участие все государства - и в Вене, и в Нью-Йорке, и в Женеве приводит ТАСС слова Чернухина

По некоторым позициям подходы Москвы и Вашингтона "в чем-то близки", пояснил дипломат.

В МИД заявили, что западные ложные сообщения и вбросы могут привести к весьма опасным последствиям.