Москва27 нояВести.Россия открыта к диалогу со странами Запада по международной информационной безопасности, заявил замдиректора департамента международной информационной безопасности МИД Эрнест Чернухин в интервью ТАСС.
Россия никогда не уходила от контактов, подчеркнул дипломат.
Мы открыты к диалогу. На всех площадках у нас регулярно работают многосторонние рабочие группы ООН. Это так называемые группы открытого состава, в которых принимают участие все государства - и в Вене, и в Нью-Йорке, и в Женевеприводит ТАСС слова Чернухина
По некоторым позициям подходы Москвы и Вашингтона "в чем-то близки", пояснил дипломат.
В МИД заявили, что западные ложные сообщения и вбросы могут привести к весьма опасным последствиям.