В Китае появился Международный альянс по борьбе с интернет-мошенничеством

В КНР создали Международный альянс по борьбе с интернет-мошенничеством В Китае появился Международный альянс по борьбе с интернет-мошенничеством

Москва10 сен Вести.На территории Китая был учрежден Международный альянс по борьбе с телекоммуникационным и интернет-мошенничеством. Об этом пишет местное агентство Синьхуа.

Организация появилась на полях Глобального форума по сотрудничеству в области общественной безопасности, который проходит в Ляньюньгане.

На инаугурационной конференции присутствовали представители 46 стран-учредителей, 34 стран-наблюдателей и четырех международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций и Интерпол. говорится в сообщении

Ранее стало известно, что на территории России вступил в силу федеральный закон, созданный для борьбы с кибермошенничеством. Он вносит изменения в Уголовный Кодекс РФ, устанавливающие уголовную ответственность за ряд преступлений, а также регламентирующие виды наказаний.