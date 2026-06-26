Мусихин: идет работа над утверждением обоснований претензий на хребет Гаккеля

Россия работает над притязаниями на спорный хребет Гаккеля Мусихин: идет работа над утверждением обоснований претензий на хребет Гаккеля

Москва26 июн Вести.Россия работает над утверждением юридического и научного обоснования претензий на хребет Гаккеля в Арктике, сообщил глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

Министр природных ресурсов Александр Козлов, как ожидается, примет участие в заседании профильной подкомиссии, которое состоится в июле текущего года в Нью-Йорке, рассказал Мусихин РИА Новости.

Идет работа над участком, который называется хребет Гаккеля… Дальше мы ожидаем утверждения этого расширения, этой части шельфа, участка хребта Гаккеля отметил он

Поскольку хребет – сложная геологическая структура, вопрос продвигается "шаг за шагом", пояснил Мусихин.

Он также сообщил, что большая часть российской заявки на расширение континентального шельфа в Арктике утверждена.

В 2023 году комиссия ООН признала за РФ права на большой участок арктического дна, но отказалась включать в него хребет Гаккеля. Участок остается предметом геологических споров. Россия утверждает, что хребет – естественное продолжение континентального шельфа, однако оппоненты указывают на его океаническую природу.