Россия запретила въезд на свою территорию 103 канадцам МИД РФ: Россия закрыла въезд для 103 граждан Канады

Москва16 июн Вести.Россия закрыла въезд на свою территорию 103 канадцам, заявил МИД России на официальном сайте.

Ограничения введены в отношении 19 канадских сенаторов, 11 членов Палаты общин Канады, пяти статс-секретарей, пяти парламентских секретарей министров и статс-секретарей, 60 депутатов без портфелей и трех других канадских деятелей.

В порядке реакции на "ковровые" антироссийские санкции кабинета [премьера Канады] Марка Карни, безоглядно подхватившего антироссийский курс предшествовавшего ему режима [экс-премьера Канады] Джастина Трюдо и продолжающего моральную, финансовую и военно-техническую поддержку неонацистских властей в Киеве, закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 103 канадских граждан, деятельность которых, прежде всего в парламенте Канады, направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса нашей страны, а также подчинена задаче неправомерной конфискации суверенных российских госактивов говорится в заявлении

Ранее Канада ввела санкции против пяти российских компаний и 23 граждан России.