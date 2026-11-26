Россиянам дали советы по трудоустройству после перерыва в работе Специалист Щедрова: профнепригодность не возникает из-за перерыва в работе

Москва26 ноя Вести.Длительный перерыв в трудовой деятельности может осложнить поиск работы, однако он не является показателем профнепригодности, отметила вице-президент по HR компании UserGate Елена Щедрова. В разговоре с RT она дала рекомендации, как вести себя на собеседовании при трудоустройстве после долгого перерыва в работе.

По словам Щедровой, отношение рынка к карьерным паузам сейчас изменилось. Специалист пояснила, что люди берут паузы в работе по самым разным причинам, таким как рождение детей, уход за близкими, переезд, получение образования, профессиональное выгорание, а также желание переосмыслить карьеру. Все это, как заметила Щедрова, ничего не говорит о компетентности человека.

Однако предубеждения, по ее словам, никуда не исчезли.

За настороженностью работодателей обычно стоят два вопроса: насколько актуальны профессиональные навыки кандидата и насколько он мотивирован возвращаться к работе. Значение перерыва при этом сильно зависит от профессии объяснила Щедрова

К примеру, в IT-сфере, где технологии меняются быстро, долгое отсутствие практики может потребовать дополнительного обучения.

При этом скрывать перерыв в работе или придумывать для него привлекательное объяснение не нужно. Лучше будет спокойно рассказать потенциальному работодателю, почему было принято такое решение.

На собеседовании стоит сместить акцент с продолжительности перерыва на свою профессиональную ценность. Работодателю интереснее понять, что человек умеет, каких результатов добивался и какие задачи способен решать заметила Щедрова

Самая неудачная стратегия, по ее словам, — это прийти на собеседование с ощущением собственной неполноценности. Иногда, как добавила Щедрова, это производит более сильное впечатление, чем сам перерыв в трудовой деятельности.

При длительной паузе в работе полезно будет показать сохранение связи с профессией. К примеру, стоит рассказать об обучении, самостоятельных проектах или консультационной деятельности, если таковые были. В противном случае соискателю следует рассказать, как он планирует восстановить необходимые навыки.

Кроме того, не лишним будет продумать ответ на вопрос о мотивации, объяснить решение вернуться к работе именно сейчас, а также рассказать, какие задачи интересны, посоветовала Щедрова.

Работодателям же специалист посоветовала смотреть на реальные компетенции, достижения и потенциал человека. Непрерывный стаж, как заметила Щедрова, еще не гарантирует профессионализма, а перерыв в работе не означает его утраты.