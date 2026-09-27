Юрист Хаминский предупредил о рисках при переходе на корпоративный тариф

Россиянам объяснили опасность подключения к корпоративным тарифам связи Юрист Хаминский предупредил о рисках при переходе на корпоративный тариф

Москва27 сен Вести.Подключение к корпоративному тарифу ради экономии на мобильной связи может привести к потере своего номера. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист Александр Хаминский.

Хаминский отметил, что при таком подключении договор с оператором связи заключает не сам пользователь, а организация или индивидуальный предприниматель.

Однако в объявлениях о сокращении расходов на связь пользователю обычно предлагают перевести его номер в корпоративную группу отметил юрист

В результате человек фактически пользуется корпоративным номером, принадлежащим другому владельцу договора.

Основным риском юрист назвал отсутствие прямых договорных отношений пользователя с оператором. По его словам, в таком случае на человека не распространяются гарантии, предусмотренные законом "О связи" и законодательством о защите прав потребителей. Если владелец корпоративного договора прекратит сотрудничество с оператором, исключит номер из группы или распорядится им другим образом, пользователь может лишиться номера.

Кроме того, по словам Хаминского, предложения о снижении расходов на мобильную связь на 50-70% зачастую не соответствуют реальной экономии. Как правило, она составляет около 20-30%.

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