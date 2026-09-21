Россиянам объяснили, почему "три палочки" не гарантируют быстрый интернет Эксперт Гостищев: при "трех палочках" интернет может работать медленнее

Москва21 сен Вести.На концерте, стадионе, вокзале или в торговых центрах в часы пик смартфон может показывать хороший уровень сигнала, однако сайты и приложения при этом загружаются медленнее, чем обычно. Дело в том, хороший сигнал и высокая скорость мобильного интернета — не одно и то же. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель направления архитектуры радио и опорной сети "Мегафона" Александр Гостищев.

Индикатор в виде "палочек" на экране смартфона показывает приблизительный уровень (мощность) радиосигнала между устройством и ближайшей базовой станцией, но не гарантирует высокую скорость передачи данных, пояснил эксперт.

Также следует иметь в виду, что каждая марка телефона (и даже разные модели одного бренда) по-своему переводит уровень мощности сигнала в деления шкалы, поскольку единого стандарта нет.

В радиосвязи важна не только мощность сигнала (которую и показывают "палочки"), но и его чистота (соотношение полезного сигнала к шуму). Но скорость мобильного интернета прежде всего зависит от доступной емкости сети в зоне местонахождения абонента — то есть от того, какой объем данных она способна передать между пользователями и базовыми станциями, — и качества сигнала. Смартфон принимает сильный уровень сигнала от базовой станции, но из-за "шума" не может корректно разобрать пакеты данных — ему приходится постоянно запрашивать отправку информации повторно, что сильно влияет на скорость интернета.

Условно радио ресурс можно представить как крупную автомагистраль. Когда машин немного, они свободно перемещаются по полосам на максимально разрешенной скорости. Но если одновременно на этой магистрали оказываются тысячи автомобилей, то даже на трассе из восьми полос водители будут вынуждены сбрасывать скорость — слишком высокая плотность движения. Аналогичная ситуация и с емкостью сети, которая распределяет доступный ресурс базовых станций объяснил Гостищев

Но не только число пользователей влияет на скорость. Немалое значение имеет конфигурация базовых станций и их расположение. Если пользователь находится в помещении, а телеком-оборудование — на улице, то массивные стены, металлоконструкции и стекла со специальным покрытием могут значительно ослаблять радиосигнал. Для таких ситуаций операторы размещают специальное оборудование внутри зданий. Оно позволяет обеспечить покрытие как в самих помещениях, где находятся люди, так и в лифтовых зонах, лестничных пролетах и парковках.

К крупным мероприятиям операторы, как правило, сеть готовят заранее. Инженеры анализируют ожидаемое число посетителей и нагрузку, оптимизируют параметры действующих базовых станций, при необходимости расширяют их емкость или устанавливают дополнительное оборудование. Во время самого события специалисты также могут в режиме реального времени контролировать нагрузку на сеть и корректировать ее параметры, чтобы обеспечить всех пользователей качественным мобильным интернетом.

Таким образом, если смартфон показывает хороший сигнал, но страницы браузера, изображения или видео стали медленнее загружаться именно во время концерта, матча или другого массового события, то наиболее вероятная причина — резкий рост числа одновременных подключений и объема передаваемых данных.

Ранее Гостищев объяснил, что изменится с запуском пятого поколения (5G) связи в России.