СберАвто: если у авто найдены изъяны после покупки, важно их зафиксировать

Россиянам рассказали, как снизить риск покупки авто со скрытыми изъянами СберАвто: если у авто найдены изъяны после покупки, важно их зафиксировать

Москва23 ноя Вести.Если после покупки машины стало известно, что этот автомобиль попадал в серьезную аварию, а о последствиях этого продавец не сообщил, то в первую очередь нужно зафиксировать обнаруженные недостатки. Об этом пишет телеканал RT со ссылкой на пресс-службу СберАвто.

В материале сказано, что необходимо сделать фото и видео повреждений, обратиться в автосервис для диагностики или заказать независимую техническую экспертизу.

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Специалисты уточнили, что для следующих действий важно иметь документы, которые подтверждают условия сделки и договоренности с продавцом, в том числе переписку. Затем нужно отправить продавцу письменную претензию и подробно перечислить там обнаруженные проблемы, приложить подтверждающие материалы и обозначить свои требования.

При этом, как сказано в материале, сам факт участия автомобиля в ДТП не означает, что у покупателя есть основания вернуть машину. Как уточняется, важно установить, какие именно изъяны были найдены, насколько они серьезны и были ли в момент покупки транспорта.

Эксперты рассказали, что если продавцом был дилер (юридическое лицо), то применяются положения закона "О защите прав потребителей". Если продавцом было частное лицо, то спор регулирует Гражданский кодекс. Так, покупатель может потребовать понизить стоимость машины, бесплатно устранить изъяны или возместить расходы на ремонт. При этом если недоставки серьезные, то можно поставить вопрос о расторжении договора или возврате средств.

В материале также сообщается, что для снижения риска покупки машины со скрытыми повреждениями следует проверить историю автомобиля по VIN, уточнить у продавца информацию о ДТП и о проведенном ремонте, а также провести диагностику в независимом сервисе.

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