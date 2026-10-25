Депутат Колунов: обработка от грызунов в МКД входит в плату за содержание жилья

Россиянам рассказали, нужно ли платить за обработку от вредителей в жилых домах Депутат Колунов: обработка от грызунов в МКД входит в плату за содержание жилья

Москва25 окт Вести.Обработка от грызунов и насекомых в местах общего пользования многоквартирного дома входит в плату за содержание жилья, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Дезинсекция и дератизация входит в состав работ по содержанию общего имущества, которые жильцы оплачивают по квитанции в графе "содержание жилья" сказал Колунов

По его словам, дополнительно собирать деньги за это управляющая организация не имеет права. При обнаружении вредителей обработка должна проводиться незамедлительно.