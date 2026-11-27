Россиянам рассказали, с какими украшениями лучше не принимать душ Дизайнер Игнатьева: не стоит принимать душ с серебряными украшениями

Москва27 ноя Вести.Перед водными процедурами и сауной лучше снимать серебряные украшения. Такое заявление сделала дизайнер украшений Ольга Игнатьева в комментарии NEWS.ru.

Лучше не оставлять серебряные украшения на себе во время водных процедур сообщила Игнатьева

По словам эксперта, дело не только в том, что металл может потемнеть. Игнатьева объяснила, что на цепочке между звеньями постепенно накапливаются остатки геля для душа, шампуня и косметики, из-за которых появляется налет, и изделие тускнеет.

Дизайнер указала, что в воде бассейна есть хлор, который вступает в реакцию с серебром. Специалист объяснила, что в результате цепочка темнеет, иногда на ней возникают пятна.

Кроме того, как она сказала, также нужно учитывать состав серебра. Так, в серебре 925-й пробы есть медь, которая быстрее окисляется из-за серы и хлора.

Игнатьева предупредила, что особенно нежелательно носить украшения в джакузи и горячих бассейнах.

Дизайнер также рассказала, что делать, если серебряная цепочка намокла. По словам эксперта, цепочку стоит еще раз промыть чистой водой и высушить, протерев чистой салфеткой.

Помимо этого, Игнатьева сообщила, что внимательно нужно относиться и к позолоченным украшениям, так как их сложно привести в исходный вид.

Ранее СМИ сообщили, что в 2027 году обручальные кольца подорожают на 15%.