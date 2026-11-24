Россияне могут выступить на чемпионате Европы по шорт-треку в Германии

Россияне могут выступить на ЧЕ по шорт-треку в Германии Россияне могут выступить на чемпионате Европы по шорт-треку в Германии

Москва24 ноя Вести.Российские спортсмены могут выступить на чемпионате Европы по шорт-треку, который пройдет в Дрездене в Германии с 15 по 17 января 2027 года. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Мы ждем приглашение на чемпионат Европы по шорт-треку в Германии... Ждем приглашение, чтобы подать документы на визы сказал он

Гуляев уточнил, что если приглашение не придет до конца недели, то спортсмены не успеют податься на визы.

Ранее стало известно, что Норвегия отказала российским конькобежцам в выдаче виз для участия в этапе Кубка мира, который должен пройти с 11 по 13 декабря в Ставангере.