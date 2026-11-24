РФ обратилась в Международный союз конькобежцев из-за отказа Норвегии в визах РФ обратилась в ISU из-за отказа Норвегии в выдаче виз российским конькобежцам

Москва24 ноя Вести.Союз конькобежцев России направил запрос в Международный союз конькобежцев (ISU) в связи с отказом Норвегии выдать россиянам визы для участия в этапе Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Накануне стало известно, что Норвегия отказала российским конькобежцам в выдаче виз для участия в этапе Кубка мира, который должен пройти с 11 по 13 декабря в Ставангере.

Мы обратились в ISU. Это неконкурентные условия. Мы видим такие русофобские настроения и непонятное отношение заявил Гуляев

Этап Кубка мира в Ставангере станет четвертым в календаре турнира. Первые два этапа состоялись в Пекине и японском Обихиро, а третий запланирован в нидерландском Херенвене с 4 по 6 декабря.

22 ноября мужская сборная России по конькобежному спорту выиграла командную гонку на втором этапе Кубка мира в Обихиро. Российские конькобежцы завоевали золото турнира с результатом 3 минуты 38,60 секунды, установив рекорд катка.

Ранее власти Норвегии объявили, что не будут пускать на территорию страны российских и белорусских спортсменов с 16 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Осло постыдным.