В Германии призвали IIHF определить состав участников ЧМ-2027 по хоккею Немецкий хоккейный союз призвал IIHF определиться с участниками чемпионата мира

Москва16 ноя Вести.Глава Немецкого хоккейного союза Франк Лутц призвал Международную федерацию хоккея как можно быстрее решить вопрос с составом участников чемпионата мира в Германии 2027 года. Его слова приводит агентство DPA.

Спортивный функционер отметил решение IIHF по недопуску сборной России на молодежный чемпионат мира в Канаде, заявив, что организаторам турнира в Германии необходима такая же "определенность в планировании".

В связи с этим мы призываем IIHF в кратчайшие сроки внести ясность добавил Лутц

Накануне Международная федерация хоккея заявила, что российская сборная не будет выступать на молодежном чемпионате мира, который пройдет в Канаде, из-за позиции властей этой страны.

Чемпионат мира по хоккею состоится в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.