Москва16 нояВести.Глава Немецкого хоккейного союза Франк Лутц призвал Международную федерацию хоккея как можно быстрее решить вопрос с составом участников чемпионата мира в Германии 2027 года. Его слова приводит агентство DPA.
Спортивный функционер отметил решение IIHF по недопуску сборной России на молодежный чемпионат мира в Канаде, заявив, что организаторам турнира в Германии необходима такая же "определенность в планировании".
В связи с этим мы призываем IIHF в кратчайшие сроки внести ясностьдобавил Лутц
Накануне Международная федерация хоккея заявила, что российская сборная не будет выступать на молодежном чемпионате мира, который пройдет в Канаде, из-за позиции властей этой страны.
Чемпионат мира по хоккею состоится в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.