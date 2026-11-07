Берлин пытается помешать сборной РФ по хоккею попасть на ЧМ-2027 Bild: Германия пытается помешать сборной РФ по хоккею попасть на ЧМ-2027

Москва7 ноя Вести.Германия пытается помешать сборной России попасть на чемпионат мира по хоккею 2027 года, заявил таблоид Bild.

Представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отметил, что участие России якобы делает проведение чемпионата мира по хоккею "фактически невозможным", а потому Берлин "ищет возможности", чтобы его все же провести.

В последние дни состоялись интенсивные переговоры с Францем Райндлем (71 год), недавно избранным президентом Международной федерации хоккея (IIHF), и Немецким олимпийским спортивным союзом. В итоге они признали, что участие России делает проведение чемпионата мира "фактически невозможным как со спортивной, так и с экономической точки зрения" говорится в публикации

В качестве одной из возможных мер, которые ФРГ может предпринять против российских спортсменов, журналисты назвали отказ в выдаче виз.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF разрешить российским сборным принимать участие во всех турнирах под ее эгидой. После этого ряд стран заявил о бойкоте матчей с участием команд из РФ.

Премьер Канады Марк Карни пообещал запретить хоккеистам РФ въезд на территорию Канады, чтобы не допустить их участия в международных соревнованиях. О схожих мерах объявил премьер Финляндии Петтери Орпо.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала попытки помешать россиянам участвовать в международных соревнованиях проявлением неонацизма.