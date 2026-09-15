Москва15 сенВести.Модульные дома, ставшие популярными среди россиян из-за скорости строительства, теперь начали разочаровывать покупателей, сообщает Baza в своем канале в мессенджере MAX. Часть хозяев отмечает, что их постройки начали разрушаться всего через 2-3 года после возведения.
Владельцы популярных модульных домов спустя всего 2–3 года поголовно начали сталкиваться с разрушением полов, появлением крыс и мышей внутри конструкцийговорится в сообщении
Кроме того, отмечается, что такие дома перекашиваются и деформируются. При этом, как указывают производители, жилье должно прослужить не менее 10-20 лет.
Стоимость модульного дома площадью 30-60 квадратных метров в среднем составляет 1,5-5 миллионов рублей.
Основная проблема таких домов, как считают эксперты, — это чувствительность к нарушениям технологий при постройке, в особенности это касается влаги. Помимо этого, такие постройки быстро портятся от ветра, снега, дождей, конденсата. Кроме этого, «убить» модульный дом могут также деформация фундамента и конденсат.