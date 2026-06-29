РБК: строительство дома в России летом 2026 года обойдется в 7–8 млн рублей

Стало известно, сколько стоит построить частный дом летом 2026 года РБК: строительство дома в России летом 2026 года обойдется в 7–8 млн рублей

Москва29 июн Вести.Средняя стоимость строительства частного дома летом 2026 года составит 7–8 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК-Недвижимость со ссылкой на данные портала строим.дом.рф и участников рынка.

По данным портала, средняя цена строительства частного дома среднего метража в 107 квадратных метров к концу июня составляет 7,56 миллиона рублей. За последние три месяца она выросла на 50 тысяч рублей.

Такая динамика обусловлена инфляционными издержками: за период март-май включительно инфляция составила порядка 0,9% приводятся в материале слова директора по развитию жилищной сферы "Дом.РФ" Евгения Квасенкова

В экспертном центре коттеджного и малоэтажного строительства "Технониколь" оценили минимальный бюджет на строительство дома площадью 100 квадратных метров в начале лета от 8 миллионов рублей, а рост цен с начала года — в пределах 5–9%.

Эксперты отмечают, что итоговая стоимость зависит не только от площади и технологии строительства, но и от особенностей участка, а также необходимости обустройства скважины, септика и системы отопления.

По данным руководителя экспертного центра "СБЕ Коттеджное и малоэтажное строительство" "Технониколь" Татьяны Суворовой, стоимость каркасного дома "под ключ" составляет от 130 тысяч до 200 тысяч рублей за 1 квадратный метр, а дома по технологии двойного мини-бруса — около 145 тысяч рублей за 1 квадратный метр.

В Ассоциации деревянного домостроения (АДД) оценили стоимость строительства теплого контура дома (фундамент, коробка, кровля) в июне 2026 года от 60 тысяч рублей за 1 квадратный метр для каркасных домов, от 70 тысяч рублей — для домов из блоков и от 80 тысяч рублей — для домов из клееного бруса.