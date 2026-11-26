Москва26 ноя Вести.Россияне смогут досрочно снимать пенсионные накопления и использовать их на лечение. Об этом заявил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков в интервью ИС "Вести".

Досрочно снять средства со счета программы долгосрочных сбережений (ПДС) можно без потерь.

Человек сможет досрочно снять свои средства, если вдруг у него какие-то проблемы возникнут со здоровьем, надо подлечиться. Эти деньги человек может использовать сказал он

Депутат подчеркнул, что на пенсионные накопления распространяется система страхования вкладов на сумму до 2,8 млн рублей.

Если негосударственный пенсионный фонд вдруг обанкротится, то эти деньги будут защищены системой страхования вкладов. Хотя мы видим, что фонды работают очень эффективно, Центральный Банк внимательно за ними следит, и вряд ли будут такие ситуации, когда фонд обанкротится. Но тем не менее мы застраховали граждан с тем, чтобы они были максимально уверены в том, что средства вложены надежно отметил Аксаков

Он также заявил, что конвертация пенсионных накоплений граждан, формировавшихся до 2014 года, в программу долгосрочных сбережений (ПДС) позволит россиянам управлять своими деньгами и получать более высокий доход.

Конвертироваться в ПДС пенсионные накопления будут с 1 апреля 2027 года. На назначение и выплаты пенсии по старости, других видов пенсии и соцвыплат нововведения не повлияют.