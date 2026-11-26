Аксаков: россияне смогут снять средства со счета ПДС через 15 лет Аксаков: россияне смогут снять средства со счета ПДС по истечении 15 лет

Москва26 ноя Вести.Снять средства со счета программы долгосрочных сбережений (ПДС) россияне смогут по истечении 15 лет с даты заключения договора. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

Также снять средства со счета ПДС можно и раньше, по достижении пенсионного возраста - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Если же участник программы не попадает под это условие по возрасту - для сохранения и получения всех выплат по ПДС должно пройти 15 лет.

Необязательно достигать пенсионного возраста. Прошло 15 лет при использовании этих денег в негосударственном пенсионном фонде - соответственно, можно уже деньги снять из негосударственного пенсионного фонда и использовать по своему усмотрению сказал он

Досрочное снятие доступно без потерь в случае дорогостоящего лечения или потери кормильца, а также в первые дни после заключения договора (в период охлаждения). В остальных случаях - получить досрочно при закрытии счета ПДС можно собственные отчисления и часть инвестиционного дохода, в зависимости от срока. Софинансирование от государства и налоговый вычет в таком случае будут недоступны.

Ранее парламентарий отметил, что целью закона проекта о переводе пенсионных накоплений в ПДС является защита накоплений россиян.

26 ноября Госдума одобрила в первом чтении проект о переводе пенсионных накоплений в ПДС.