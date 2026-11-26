Москва26 ноя Вести.Пенсионные накопления россиян станут источником длинных ресурсов, которые будут направляться на экономическое развитие. Об этом заявил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков в интервью ИС "Вести".

Доходы, которые получают инвестирующие через негосударственные пенсионные фонды, - выше уровня инфляции. Поэтому я довольно уверенно могу заявлять, что это направление будет эффективным и для граждан, у них будут появляться новые льготы, новые возможности. С другой стороны, страна получает дополнительный источник длинных ресурсов, которые будут направляться на реализацию проектов в экономике отметил Аксаков

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конвертации пенсионных накоплений граждан, которые формировались до 2014 года, в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Документ был инициирован правительством РФ.

Изменения не затрагивают страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Социальным фондом России, порядок учета индивидуальных пенсионных коэффициентов и трудового стажа остается прежним. Назначенные накопительные пенсии продолжат выплачиваться на прежних условиях.