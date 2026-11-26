В ГД сообщили о цели законопроекта о переводе пенсионных накоплений в ПДС

В Госдуме рассказали, зачем нужен проект о переводе пенсионных накоплений в ПДС В ГД сообщили о цели законопроекта о переводе пенсионных накоплений в ПДС

Москва26 ноя Вести.Целью законопроекта о переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС) является защита накоплений россиян. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

Задача - защитить граждан, дать им возможность накопить дополнительные средства, чтобы не только пенсией пользоваться, но и накоплениями, которые у нее возникли. И, соответственно, более уверенно себя чувствовать при выходе на пенсию сказал он

Аксаков уточнил, пенсионные накопления граждан также будут источником длинных инвестиций, вложений в разные проекты.

Благодаря этому экономика получит инструмент и ресурс, направленный на реализацию многих проектов, которые необходимы стране заявил он

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конвертации пенсионных накоплений граждан, которые формировались до 2014 года, в программу долгосрочных сбережений. Документ был инициирован правительством РФ.

Изменения не затрагивают страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Социальным фондом России, порядок учета индивидуальных пенсионных коэффициентов и трудового стажа остается прежним. Назначенные накопительные пенсии продолжат выплачиваться на прежних условиях.