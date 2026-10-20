Москва20 окт Вести.Среди россиян набирает популярность поедания жуков-знахарей для лечения артроза и подагры – насекомых разводят дома и глотают живьем, пишет SHOT.

По информации канала, в интернете есть специализированные форумы, на которых россияне делятся инструкциями по разведению жуков и схемами по их приему, начиная с одного в день.

Одна из поклонниц такого метода завела дома жуков после того, как ей диагностировали коксартроз. За два месяца девушка проглотила живьем 930 насекомых. От назначенных врачом препаратов она при этом не отказалась, а жуков добавила к ним в качестве народного средства говорится в публикации

Отмечается, что клинических доказательств эффективности у этого народного метода нет. При этом врачи советуют не заниматься подобными экспериментами – такое лечение как минимум может закончиться аллергической реакцией.