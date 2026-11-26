Москва26 нояВести.Интерес россиян к книгам, посвященным воспитанию детей, вырос на 26%. Наибольшей популярностью пользуются те, которые помогают понять детскую психологию.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование "Учи.ру" и "Кион строки".
Один из главных трендов - стремление мам лучше понимать психологию ребенка… Потребление книг о воспитании детей выросло на 26%. Самой востребованной темой стала детская психология - на нее приходится 31% интереса читателейговорится в публикации
Согласно результатам исследования, также популярностью у россиян пользуются книги об эмоциональном развитии детей (25%), о раннем развитии ребенка (13%) и посвященные подростковому возрасту (10%).
Ранее сообщалось, что в интернете появляется все больше различных книжных трендов. Например, "книжное свидание", смысл которого состоит в совместном прочтении, указании на полях своих эмоций и мыслей, а также их последующем обсуждении.