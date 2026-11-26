ТАСС: интерес россиян к книгам о воспитании детей вырос на 26%

Россияне стали больше интересоваться книгами о воспитании детей ТАСС: интерес россиян к книгам о воспитании детей вырос на 26%

Москва26 ноя Вести.Интерес россиян к книгам, посвященным воспитанию детей, вырос на 26%. Наибольшей популярностью пользуются те, которые помогают понять детскую психологию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование "Учи.ру" и "Кион строки".

Один из главных трендов - стремление мам лучше понимать психологию ребенка… Потребление книг о воспитании детей выросло на 26%. Самой востребованной темой стала детская психология - на нее приходится 31% интереса читателей говорится в публикации

Согласно результатам исследования, также популярностью у россиян пользуются книги об эмоциональном развитии детей (25%), о раннем развитии ребенка (13%) и посвященные подростковому возрасту (10%).

Ранее сообщалось, что в интернете появляется все больше различных книжных трендов. Например, "книжное свидание", смысл которого состоит в совместном прочтении, указании на полях своих эмоций и мыслей, а также их последующем обсуждении.