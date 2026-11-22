Москва22 нояВести.Порядка 83% опрошенных россиян не считают зазорным обращаться к психологу, в тяжелой ситуации к специалисту обратились бы 5%, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Центра исследований общества "Знания".
Исследование проведено в честь Дня психолога, который отмечается 22 ноября. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.
По данным опроса, большинство россиян (83%) не считают стыдным обращаться к психологу, однако в тяжелой жизненной ситуации за поддержкой к нему обратились бы лишь 5% россиянговорится в сообщении
Мнения о замене нейросетями специалистов в ближайшем будущем разделились: 48% допускают такую возможность, а 45% считают, что этого не произойдет.