Выяснилось, сколько россиян готовы обратиться к психологу за поддержкой Опрос "Знания": порядка 83% россиян не считают зазорным обращаться к психологу

Москва22 ноя Вести.Порядка 83% опрошенных россиян не считают зазорным обращаться к психологу, в тяжелой ситуации к специалисту обратились бы 5%, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Центра исследований общества "Знания".

Исследование проведено в честь Дня психолога, который отмечается 22 ноября. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

По данным опроса, большинство россиян (83%) не считают стыдным обращаться к психологу, однако в тяжелой жизненной ситуации за поддержкой к нему обратились бы лишь 5% россиян говорится в сообщении

Мнения о замене нейросетями специалистов в ближайшем будущем разделились: 48% допускают такую возможность, а 45% считают, что этого не произойдет.