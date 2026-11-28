ФОМ: более четверти россиян считают, что отношения США и РФ улучшились за год

Россияне высказали мнение об отношениях РФ и США ФОМ: более четверти россиян считают, что отношения США и РФ улучшились за год

Москва28 ноя Вести.За последний год отношения между Россией и США стали лучше, считают более четверти опрошенных россиян. Это следует из данных исследования, опубликованных на сайте ФОМ.

Так, 27% видят улучшения в российско-американских отношениях. Еще 39% респондентов считают, что за год ничего не изменилось.

Около 23% респондентов ответили, что сейчас между странами установились хорошие отношения, 28% считают, что в чем-то отношения России и США хорошие, а в чем-то – плохие.

19% опрошенных россиян заявили, что положительно относятся к США. Почти половина (47%) остаются безразличными к этой стране.