Москва28 нояВести.За последний год отношения между Россией и США стали лучше, считают более четверти опрошенных россиян. Это следует из данных исследования, опубликованных на сайте ФОМ.
Так, 27% видят улучшения в российско-американских отношениях. Еще 39% респондентов считают, что за год ничего не изменилось.
Около 23% респондентов ответили, что сейчас между странами установились хорошие отношения, 28% считают, что в чем-то отношения России и США хорошие, а в чем-то – плохие.
19% опрошенных россиян заявили, что положительно относятся к США. Почти половина (47%) остаются безразличными к этой стране.