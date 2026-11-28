Положительно относящихся к Трампу россиян за 7 месяцев стало больше в 2,5 раза ФОМ: каждый пятый россиянин положительно относится к Трампу

Москва28 ноя Вести.Каждый пятый россиянин (22%) сейчас говорит о своем положительном отношении к президенту США Дональду Трампу, тогда как в апреле 2026 года доля таких респондентов составляла 9%. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

При этом удельный вес респондентов, отрицательно относящихся к американскому лидеру, за данный период снизился с 55% до 40% соответственно.

Согласно опросу, оставшиеся 38% респондентов затрудняются что-либо сказать по данному вопросу.

Что касается отношения граждан России к США, то, по данным ФОМ, о своем позитивном восприятии Америки сейчас говорит почти каждый пятый (19%), о негативном – каждый четвертый (25%), нейтральном – почти каждый второй (47%). Оставшиеся 9% опрошенных затрудняются ответить.

Опрос проводился 13-15 ноября 2026 года среди 1 500 совершеннолетних респондентов в 51 регионе.

Уровень доверия российских граждан президенту РФ Владимиру Путину составляет 77,5%. Соответствующие данные привел аналитический центр ВЦИОМ 6 ноября.