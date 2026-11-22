Forbes: около 21% российских компаний ушли из Дубая с 2022 года

Россияне закрывают бизнесы в Дубае, пишут СМИ Forbes: около 21% российских компаний ушли из Дубая с 2022 года

Москва22 ноя Вести.Около 21% компаний российских предпринимателей покинули рынок Дубая с 2022 года. Об этом пишет издание Forbes.

О новой тенденции рассказала изданию основатель эмиратского агентства по легализации и документообороту Wesupport Сабина Гасанова.

С 2022 года из Дубая ушло около 21% бизнесов российских предпринимателей отметила она

По данным консалтинговой компании Nikoliers, в III квартале текущего года в Дубае закрылось 30 из 107 принадлежащих россиянам брендов одежды и ресторанов.

Предприниматель Александра Дорф в свою очередь рассказала Forbes о трудностях запуска бизнеса в Дубае, которые начинаются еще на этапе открытия юридического лица и банковского счета. В частности, по ее словам, регистрация бизнеса и оформление Emirates ID стоили в среднем 9 тысяч долларов. При этом объем всех операционных трат мог быть в несколько раз больше, уточнила Дорф.