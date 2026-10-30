Россиянам грозят штрафы за доходы от жилья в ОАЭ РБК: россиянам грозят штрафы за незадекларированные доходы от недвижимости в ОАЭ

Москва30 окт Вести.Россиянам, которые получали доход от аренды или продажи недвижимости в ОАЭ и не отражали его в налоговых декларациях, могут доначислить НДФЛ, пени и штрафы. Проверка ФНС касается сделок с 2023 года, сообщает "РБК Недвижимость".

Управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева пояснила изданию, что ФНС могут заинтересовать доходы от аренды и продажи жилья. Если владелец недвижимости в 2023 году был налоговым резидентом России, он обязан был указать такие поступления в декларации 3-НДФЛ вне зависимости от того, в какой стране они были получены.

Партнер Nikoliers Андрей Косарев отметил, что за незадекларированные доходы россиянам могут начислить налог, пени за просрочку и штрафы за неподачу сведений. По его словам, автоматический обмен финансовой информацией между Россией и другими странами, включая ОАЭ, работает, поэтому ФНС получает данные о зарубежных доходах граждан.

Кроме того, налоговая может проверить происхождение средств, использованных для покупки недвижимости в Эмиратах, а также соблюдение валютного законодательства и правил декларирования иностранных счетов.

При этом проверка не должна коснуться россиян, которые не являются налоговыми резидентами РФ, то есть проводят в стране менее 183 дней в году. В ОАЭ для физлиц действует нулевая ставка налога на доходы.

Эксперты не ждут заметного падения спроса россиян на недвижимость в Эмиратах. Однако инвесторы, которые раньше не учитывали налоговые обязательства в России, могут стать осторожнее. Тем, кто вовремя декларировал доходы и платил налоги, претензии не грозят.

Ранее стало известно, что налоговая служба начала направлять гражданам запросы о сделках с недвижимостью в ОАЭ, прежде всего в Дубае.