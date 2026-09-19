Один из четырех пострадавших от утечки хладагента россиян умер в порту Пусана

Россиянин скончался из-за утечки хладагента на судне в порту Пусана Один из четырех пострадавших от утечки хладагента россиян умер в порту Пусана

Москва19 сен Вести.Один из моряков, пострадавших в результате утечки хладагента на российском рыболовном судне "Калтан" в южнокорейском Пусане, умер, сообщила пресс-служба генконсульства РФ в городе в Telegram-канале.

С прискорбием сообщаем о смерти 19 сентября одного из пострадавших в результате аварии на борту судна, произошедшей 15 сентября в порту Камчхон (город Пусан) вследствие утечки хладагента написали в пресс-службе

Авария на российском рыболовном судне "Калтан" в порту Камчхон (г. Пусан) произошла 15 сентября 2026 г. около 8.37 по местному времени (02.37 мск). В результате утечки хладагента пострадали четыре человека, один из которых находился в тяжелом состоянии.