Россиянину Прозорову выплатили $23 тыс. за 146 дней заключения в Дании и Испании

Россиянину выплатили $23 тысяч за незаконное заключение в Дании и Испании Россиянину Прозорову выплатили $23 тыс. за 146 дней заключения в Дании и Испании

Москва7 ноя Вести.Россиянин Павел Прозоров получил 23 тысячи долларов компенсации за необоснованное заключение по подозрению в кибератаках, которые он не совершал, заявила газета Avisen Danmark.

Прозорова задержали в Испании в июне 2025 года по подозрению в хакерских атаках на датские компании. Он два месяца провел в испанской тюрьме, а затем был экстрадирован в Данию. Всего он провел в заключении 146 дней.

За незаконное содержание под стражей прокуратура выплатила ему компенсацию в размере 153 тысяч датских крон (22,8 тысячи долларов), а также проценты говорится в публикации

Россиянин в беседе с Avisen Danmark подчеркнул, что никогда не нарушал закон ни в Дании, ни в Испании.

Это было травмирующее переживание. Настоящий кошмар. Я безмерно рад, что все это позади. Никто не должен проходить через подобное поделился Прозоров

Выплаченную ему компенсацию он пожертвовал независимому аналитическому центру Justitia.