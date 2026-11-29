Россиянку выгнали из языковой школы в Сербии из-за одной просьбы Россиянку выгнали из языковой школы в Сербии за просьбу добавить русский перевод

Москва29 ноя Вести.Россиянку отчислили из школы по изучению сербского языка в Белграде из-за ее просьбы добавить русский перевод на учебные карточки. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным онлайн-ресурса, девушка посещала заведение чуть более восьми месяцев. Недавно она предложила преподавателю дополнить учебные материалы переводом на русский язык, чтобы запоминать слова было легче.

Однако педагог ответил, что курс не соответствует ее уровню подготовки. После этого россиянке заблокировали доступ к образовательным материалам, мотивировав свой поступок поведением ученицы: девушка якобы выражала недовольство во время занятий, портила атмосферу на уроках и распространяла недостоверную информацию о курсах. Школа вернула ей деньги за два месяца обучения.

Сама отчисленная отрицает все обвинения. По ее словам, она предложила лишь улучшить учебные материалы. Она рассказала о произошедшем в социальных сетях и получила сообщения от еще десяти человек, которых выгнали из той же языковой школы.

Ранее в Сербии исполнили оперу Римского-Корсакова "Царская невеста" на русском языке.