Москва2 сен Вести.Британское управление по налоговым и таможенным сборам (HMRC) выплатит своей сотруднице, которая проходила стажировку, более 22 тыс. долларов в качестве компенсации за расовую дискриминацию. Причиной стал ее русский акцент, который коллеги и руководство воспринимали негативно, пишет британский журнал People Management.

Русскоязычной женщине-стажеру HMRC присудили более 16 000 фунтов стерлингов (более 22 тысяч долларов – прим. ред​​​.) за расовую дискриминацию после того, как ее менеджер предположил, что у нее есть "подслушивающее устройство" сообщает издание

Началось все четыре года назад, когда потерпевшая, девушка армянского происхождения, потеряла заклепку от сумочки. Ее коллеги начали шутить о том, что она ищет свое "подслушивающее устройство". Как установил суд, эти неуместные высказывания имели прямую связь с ее русским акцентом.

Сначала женщина не восприняла эпизод как серьезный, однако дальнейшая ситуация показала, что она подвергается систематической дискриминации по расовому признаку. В частности, ее руководитель не сразу удовлетворил просьбу убрать армянскую фамилию из внутренних бумаг, с которой она обратилась после того, как столкнулась с "жестоким нападением на расовой почве" вне работы.

Трибунал также установил, что женщину заставили пересдавать испытательный срок без законных причин, а выговор ей был объявлен под ложным предлогом - ей приписали слова о России, которых она не произносила.

Представитель HMRC заявил, что компания серьезно отнеслась к выводам и стремится создать рабочее место, где к каждому относились бы с уважением.