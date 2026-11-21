Росстат: средняя зарплата в России выросла за год более чем на 10 тыс. рублей

Росстат: более чем на 10 тыс. рублей выросла за год средняя зарплата в России Росстат: средняя зарплата в России выросла за год более чем на 10 тыс. рублей

Москва21 ноя Вести.Более чем на 10 тыс. рублей увеличилась средняя заработная плата в России за год. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые приводит ТАСС.

Так, в августе 2026 года средняя зарплата составила 103 014 рублей, а в августе 2025 года - 92 866 рублей, согласно материалам Росстата. Соответственно, сумма выросла более чем на 10 тыс. рублей говорится в публикации

Как сообщалось ранее, Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 6,8%. Новая сумма составит 28 935 рублей в месяц до вычета налогов. Как предполагается, изменения вступят в силу 1 января 2027 года.