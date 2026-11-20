Средняя зарплата в Москве за год выросла более чем на 15 тысяч рублей

Средняя зарплата в Москве увеличилась примерно на 10% за год Средняя зарплата в Москве за год выросла более чем на 15 тысяч рублей

Москва20 ноя Вести.Средняя номинальная зарплата в Москве в августе 2026 года достигла 176 138 рублей. За год она выросла на 15 тысяч рублей, или примерно на 9,3%, следует из статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В августе текущего года средняя зарплата в столице составила 176 138 рублей, тогда как в августе 2025 года - 161 101 рубль говорится в сообщении

Отмечается, что в среднем по России номинальная начисленная зарплата в августе текущего года составила 103 014 рублей.

Ранее сообщалось, что зарплаты бюджетников проиндексируют на 6,8% с 1 января 2027 года.