"Известия": раз в три года россиян попросят озвучить планы завести детей

Росстат начнет проводить среди россиян опрос о планах завести детей "Известия": раз в три года россиян попросят озвучить планы завести детей

Москва18 ноя Вести.Росстат намерен один раз в три года опрашивать россиян об их планах завести детей и причинах, которые мешают принять решение о пополнении в семье. Ближайший опрос намечен на 2027 год, пишут "Известия" со ссылкой на проект постановления Минэкономразвития (МЭР).

Такой опрос проводят в России один раз в пять лет. Однако в феврале 2026 года президент Владимир Путин отдал поручение проводить федеральные статистические наблюдения о репродуктивных планах населения не реже одного раза в три года.

Более частые опросы помогут быстрее выявлять новые тенденции, чтобы учитывать их при разработке мер поддержки семей, отмечают "Известия".

Репродуктивные планы - один из самых динамичных показателей. Они могут меняться под влиянием экономических условий, мер социальной поддержки или социально-культурных трендов отмечает МЭР

Так, итоги опроса помогут оценить, повлияет ли введение новой ежегодной семейной налоговой выплаты на планы супругов завести ребенка в более ранние сроки.

Опрос позволит выяснить не только планы по рождению детей, но и семейное положение респондентов, наличие уже рожденных детей, а также жилищные и материальные условия.

Программу следующего опроса МЭР разработает и утвердит в 2026 году.

Между тем с 2030 года россияне смогут заполнять анкеты онлайн, при этом привычные формы опроса сохранятся. Это обеспечит участие разных групп населения в опросе и повысит точность статистических данных. Участие останется добровольным, а личные сведения закрытыми: ответы примут вид обезличенной сводной статистики.

Минтруд отметил, что подобные сведения учитывают при разработке новых мер поддержки семей и совершенствовании порядка выплат.

Председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар заявила, что размер материнского капитала на второго ребенка превысит с февраля 2027 года 1 млн руб. Власти проиндексируют также более 40 видов соцвыплат на 6,8%.