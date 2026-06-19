Москва19 июн Вести.Квадрокоптер "Сибирячок-5" в ходе испытаний продемонстрировал высокую устойчивость в плохих погодных условиях, включая ледяной дождь, а также эффективно выполнил задачи в зоне помех от систем радиоэлектронной борьбы, говорится в сообщении госкорпорации "Ростех" в MAX.

По данным производителей, "Сибирячок-5" может автоматически осуществлять взлет и посадку, имеет большую продолжительность полета – до 90 минут. Он способен подниматься на высоту до одного километра, может взять на борт до 4 килограммов полезной нагрузки. Дрон работает на удалении до 28 километров от пункта управления (это гораздо дальше, чем у иностранных аналогов в том же классе), а при полной потере сигнала самостоятельно возвращается назад. Квадрокоптер снабжен лазерным дальномером, видеосистемой с 160-кратным оптическим зумом и ночным видением. Кроме того, дрон интегрируется с различными отечественными системами управления БПЛА.

"Сибирячок-5" можно использовать для контроля объектов инфраструктуры, хода строительства или добычи полезных ископаемых, искать людей и фиксировать правонарушения, а также для различных спецзадач. При этом комплектующие дрона – камеры, платы, электрические двигатели, контроллеры и другие элементы – полностью российского производства, поэтому аппарат не зависит от санкционной обстановки отметили в госкорпорации

Ранее в Ростехе сообщили о выходе на боевое дежурство антидроновой системы "Зубр". Комплекс защищает административные объекты и объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК).