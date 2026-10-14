В Ростовской области составили перечень АЗС, где можно купить топливо в канистры

Ростовские власти назвали АЗС, где можно залить топливо в канистры В Ростовской области составили перечень АЗС, где можно купить топливо в канистры

Москва14 окт Вести.Депутаты Законодательного собрания Ростовской области совместно с членами регионального правительства подготовили перечень автозаправочных станций (АЗС), где люди могут купить топливо в канистры или другую малую тару, сообщается на сайте областного парламента.

Как сообщил заместитель председателя комитета донского парламента по строительству Борис Вальтер, это было сделано после многочисленных обращений граждан, испытывающих затруднения в заправке топливом бытовых генераторов, бензопил и иных средств малой механизации.

Такой перечень АЗС был направлен в адрес Законодательного собрания, в него вошли "Газпром сеть АЗС", "Флэш Энерджи", "РН-Ростовнефтепродукт" (дизельное топливо) рассказал парламентарий

Он добавил, что, помимо указанных, топливо в малые емкости отпускает и ряд других АЗС.