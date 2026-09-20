Москва20 сенВести.Народный артист России, певец, композитор Александр Розенбаум рассказал о своей влюбленности в белорусский народ. Соответствующее заявление он сделал в комментарии журналистам.
По словам артиста, он влюблен в Минск с 1980 года, когда впервые посетил этот город.
Я влюблен в народ Беларуси. Я в 1980 году очень подружился с "Песнярами". Это мои очень близкие друзья. И все, что для них родное, для меня тожесказал Розенбаум
Исполнитель рассказал, что обожает Минск, Белоруссию и очень уважает народ страны. Артист уточнил, что белорусский народ ему "бесконечно дорог". Также он добавил, что симпатизирует белорусам из-за их твердости, мужественности и доброжелательности.
Кроме того, Розенбаум заявил, что белорусы есть и в его собственной родословной.
В начале сентября артист в интервью ИС "Вести" признался в огромной любви к Санкт-Петербургу.