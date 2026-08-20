РПЦ определит список храмов, где выставят мощи Дмитрия Донского РПЦ: определяется список храмов, где будут выставлены мощи Дмитрия Донского

Москва20 авг Вести.Список храмов, где будет выставлено обнаруженное в Архангельском соборе Кремля погребение великого князя Дмитрия Донского, определяется и будет анонсирован в ближайшее время. Об этом информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что вопрос сейчас рассматривается.

Мы думаем, что анонсируем этот момент в ближайшее время. Ясно одно, что мощи Благоверного князя будут доступны для поклонения в центральных храмах нашей церкви. В крупных, открытых храмах, в которые любой человек, верующий, желающий совершить поклонение, будет иметь доступ рассказал Кипшидзе

В июле в Архангельском соборе над захоронениями великих князей реставраторы нашли три саркофага, в том числе саркофаг Дмитрия Донского. Подлинность мощей была подтверждена антропологическим исследованием.