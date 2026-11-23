РПЦ предупредила о мошенниках, продающих молитвы и исповеди в интернете Иеромонах Макарий рассказал, как распознать псевдоцерковных аферистов в Сети

Москва23 ноя Вести.В интернете участились случаи создания поддельных сайтов храмов, монастырей и Telegram-ботов, где за фиксированную плату предлагают заказать требы, поставить свечи или провести "онлайн-исповедь". Собранные средства напрямую присваивают аферисты, которые предлагают услуги даже в церквях, давно функционирующих как музеи.

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) в интервью MK.RU напомнил, что молитва не является товаром или платной услугой. По его словам, священнослужителям категорически запрещено устанавливать ценники под угрозой лишения сана, а любые сборы в храмах — исключительно добровольные рекомендуемые пожертвования, и отсутствие денег не может быть поводом для отказа в требе.

Представитель РПЦ рекомендовал тщательно проверять епархиальную принадлежность священников в Сети и при столкновении с коммерческими требованиями сразу обращаться к архиерею или в правоохранительные органы.