RT: Киссинджер признавался пранкерам, как решилась судьба Украины в НАТО RT: Киссинджер признавался, что судьбу Украины в НАТО решил Бильдербергский клуб

Москва16 сен Вести.Участники Бильдербергского клуба на одном из заседаний решили судьбу Украины в НАТО, признавался ныне покойный госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с пранкерами. Об этом сообщил RT.

О признании Киссинджера рассказали пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в интервью ведущему Рику Санчесу.

Киссинджер сообщил им, что решение было принято на встрече клуба, где присутствовали некоторые лидеры Запада говорится в материале

Генри Киссинджер, который считался одним из величайших государственных деятелей США, ушел из жизни в ноябре 2023 года в возрасте 100 лет. За время своей политической карьеры он занимал посты госсекретаря и советника по национальной безопасности при президентах США Ричарде Никсоне и Джеральде Форде.