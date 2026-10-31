Рубио: Анкара предложила Вашингтону свой план по Черному морю Рубио: Турция передала США предложения по безопасности судоходства в Черном море

Москва31 окт Вести.Турция направила Соединенным Штатам свои предложения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Об этом журналистам по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати" (G20) в Атланте сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, американская сторона в настоящее время изучает эти инициативы.

Мы изучаем предложения (по Черному морю — Прим. ред.), например те, что были направлены нам, наверное, пару недель назад, а может, неделю назад Турцией в этой связи, и мы продолжим их изучать сказал Рубио

Совещание министров иностранных дел G20 прошло в Атланте 30–31 октября под председательством США.

В августе глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что Анкара предложила Москве и Киеву создать механизм для предотвращения ударов по торговым судам в Черном море.