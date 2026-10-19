Турция предложила РФ и Украине ввести мораторий на военные действия в Черном мо

Анкара предложила Москве и Киеву прекратить боевые действия в Черном море Турция предложила РФ и Украине ввести мораторий на военные действия в Черном мо

Москва19 окт Вести.Турция предложила России и Украине прекратить атаки в Черном море и организовать безопасные маршруты для судов. Эту инициативу Анкара передала Москве и Киеву через главу МИД Хакана Фидана, сообщает турецкое издание Milliyet.

По плану Турции, украинские суда смогут добираться до пролива Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии. Российские - вдоль берегов Грузии и Турции. Предполагается, что стороны договорятся не наносить удары по гражданскому судоходству и снизят риски морских перевозок. Вариант предполагает защиту не только судов с продовольствием, но и других гражданских грузовых перевозок.

Ранее источник в правительстве Турции сообщил, что страна поддерживает тесные контакты с Россией по ситуации в Черном море.