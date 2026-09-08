Рубио поприветствовал Перу в "Щите Америк" и выразил надежду на сотрудничество

Рубио объявил о присоединении Перу к инициативе "Щит Америк" Рубио поприветствовал Перу в "Щите Америк" и выразил надежду на сотрудничество

Москва8 сен Вести.США приветствуют присоединение Перу к инициативе "Щит Америк". Об этом американский госсекретарь Марко Рубио написал в статье для перуанской газеты El Comercio.

В публикации Рубио выразил надежду на углубление сотрудничества с правительством президента Кейко Фухимори.

Мы синхронизируем усилия по защите нашего полушария от транснациональных и региональных угроз, приветствуя Перу – теперь важного союзника вне НАТО – в "Щите Америк" говорится в публикации

Рубио также отметил, что экономическое сотрудничество США и Перу строится на инвестициях в стратегические отрасли.

Одновременно он раскритиковал отдельные китайские проекты в стране, заявив, что они "обходят правовые рамки Перу и угрожают прозрачности и безопасности данных".

Помимо США, в антикриминальную коалицию "Щит Америк" входят еще 12 стран: Аргентина, Боливия, Чили, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гайана, Гондурас, Панама, Парагвай и Тринидад и Тобаго.

Ранее о намерении присоединиться к американской иницитиве заявил новый президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья. Он вступил в должность 7 августа, президент США Дональд Трамп приветствовал его назначение.